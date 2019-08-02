ОАСК подтвердил остановку реформы питания в армии

Фото: Facebook ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ

Окружной административный суд Киева оставил в силе свое решение о признании недействительным приказа Министерства обороны, укоторый предусматривал проведение реформы питания в ВСУ. Об этом сообщает Проектный офис реформ МОУ на своей странице в Facebook.

"МО Украины опротестовывало решение, которое перекрыло воздух переходу ВС Украины на прогрессивную систему питания по каталогу. Суд 2 августа мы проиграли, так как судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание", - сказано в сообщении.

Следующее заседание пройдет 13 августа.

"Скорее всего, в этом году запланированного перехода военных частей на нормальную еду не будет", - считают в Проектном офисе реформ МОУ.

ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в прошлом году. До конца этого года планировалось перевести весь личный состав.

В конце июля ОАСК принял решение о признании приказа о переходе на новую систему питания недействительным, Министерство обороны обжаловало это решение.

Ранее сообщалось, что ГПУ вызвала главу ОАСК Павла Вовка и троих других судей на допрос.

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