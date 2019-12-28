Foreign Policy: Война на Донбассе – в топ-10 конфликтов на 2020-й

Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)

Война на Донбассе будет одним из 10 главных вооруженных конфликтов за планете, о которых не должно забывать мировое сообщество. И хотя президенту Владимиру Зеленскому удалось вновь привлечь внимание к этому гибридному противостоянию на востоке Украины, оно вряд ли погаснет в новом году, пишет в Foreign Policy американский политолог Роберт Малли.

Локальные конфликты, говорит автор, - это зеркала мировых тенденций, отражающие сдвиги в отношениях великих держав, интенсивность их конкуренции и широту амбиций региональных игроков.

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По мнению автора, мир на Донбассе сейчас "кажется несколько более правдоподобным, чем год назад, но это далеко не предопределено". FP пишет, что на фоне заявление о мире Зеленский столкнулся с немедленной внутренней реакцией со стороны "необычного альянса ветеранов, правых групп и общественных интеллектуалов", но "лидеры в Москве и сепаратисты приветствовали" его начинания.

То, что внутренние противники президента посчитали, что он "не продал" страну в Париже, дает Зеленскому больше возможностей для маневра. Если все пойдет по плану, пишет Малли, то на следующем саммите, возможно, рассмотрят амнистию, дальнейший вывод войск и пути к реинтеграции захваченных районов.

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"Многое может пойти не так. Планы прекращения огня и разведения войск могут рухнуть, а боевые действия могут обостриться. Но даже если все удержится, Зеленскому нужна Москва для компромисса ради мира. Однако до сих пор, хотя Москва и более склонна к сделке с Зеленским, чем с его предшественником, ее основные позиции остаются неизменными: она отрицает, что является стороной конфликта, который сама же инициировала, в котором воюет и финансирует. Она настаивает, что Киев должен договориться о самоуправлении Донбасса с лидерами сепаратистов", - пояснил автор для западных читателей.

Малли пишет, что мир на Донбассе принесет "явные дивиденды для Украины и пользу России": для последней он может принести облегчение санкций и снять бремя финансово-военной поддержки сепаратистов.

От западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он только может получить, напоминает Малли, и предостерегает: "Друзья и враги больше не знают, на какой позиции стоят США. Так как Вашингтон много обещает и мало делает, региональные силы ищут решения самостоятельно - и с помощью насилия, и с помощью дипломатии".

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"Расстановка сил, на которой когда-то был основан глобальный порядок - несовершенный, несправедливый и проблематичный, но рабочий, - больше не действуют. Вашингтон стремится сохранить свое лидерство, но не хочет нести его бремя", - отметил автор.

Такие последствия современных геополитических тенденций могут быть смертельными для конфликтных регионов, предостерегает он. "Чрезмерная вера в помощь извне может исказить расчеты местных игроков, подтолкнув их к бескомпромиссным позициям и опасностям, от которых они считают себя защищенными", - резюмировал Малли.

Топ-10 конфликтов на 2020 год, по его версии: война на Донбассе, КНДР/США, Афганистан, Йемен, Венесуэла, Эфиопия, Кашмир, Буркина-Фасо, Ливия и конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе.

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