Зеленский: Я восемь часов смотрел в глаза Путину и кое-что понял

Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1)

Президент Владимир Зеленский сказал, что на нормандской встрече имел возможность восемь часов смотреть в глаза президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в эфире программы Право на владу.

Зеленский отметил, что Путин "очень сложный человек", несмотря на это он многое понял о российском лидере, но не будет рассказывать об этом, а использует это для своей тактики на следующей встречи.

Президент также сказал, что в частности он понял, что с Путиным можно будет договариваться, хоть и довольно медленно.

На вопрос, пожал ли он он руку лидеру страны-агрессора, Зеленский ответил утвердительно, отметив, что таков этикет официальных встреч, и было бы странно приехать с желанием договориться и отказаться пожать руку.

"Если хотим... а мы хотим... если мы действительно хотим прекратить войну, мы должны разговаривать", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что готов еще десять раз пожать руку Путину, когда закончится война на Донбассе, и еще сто раз – когда Украине вернут Крым.

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