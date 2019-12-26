Климкин: Сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После проведения нормандского саммита в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин начнет "очень интенсивно давить на Украину". Это в интервью Сегодня предположил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он считает разблокирование нормандского формата "позитивом".

"Я не считаю это успехом, но считаю это позитивом. И скажу почему. Я не являюсь большим сторонником встречи ради встречи. Мы провели на министерском уровне в нормандском формате 15 встреч. В некоторых случаях это помогло. Ну, например, в вопросах безопасности, в освобождении некоторых из наших политических заключенных", - отметил Климкин.

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По его словам, встречи ради встреч просто будут использованы Путиным для того, чтобы "понять нашу позицию и поставить нас в определенный коридор".

"Вот после этой эмоциональной воронки с обменом, все говорят, что Париж – это ничья. Условно скажем, что это ничья. Но сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить. Мы уже это видим: обмен, минская площадка, весь политический трек, безопасность", - объяснил Климкин.

9 декабря 2019-го Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года, разведении сил на новых участках, разминировании, прекращении огня и расширении мандата ОБСЕ. Стороны не пришли к консенсусу в вопросах о выборах на оккупированных территориях, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состояться в апреле 2020.