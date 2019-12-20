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Резников: Сообщения в СМИ о срыве минских переговоров - неправда

Резников: Сообщения в СМИ о срыве минских переговоров - неправда - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
20.12.2019, 07:28

Член политической рабочей группы "Минска" от Украины говорит, что никто ничего не срывал - просто идет сложный переговорный процесс

Сообщения в СМИ о недавнем провале переговоров на минской площадке "не соответствует действительности". Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе минского процесса Алексей Резников, пишут в Офисе президента.

По словам чиновника, ранее в СМИ уже звучал скепсис насчет реализации других инициатив власти по мирному процессу, "но, как показал опыт, сомнения были безосновательными".

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"То есть, есть различные попытки не дать Украине быть успешной. Но переговоры продолжаются, они находятся в рабочем режиме. Есть детали, нюансы, над которыми работают группы, специалисты. Поэтому я сегодня все равно остаюсь в оптимистичном настроении, надеясь, что мы решим все вопросы", - заявил переговорщик.

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