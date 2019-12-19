ОБСЕ отреагировала на отсутствие договоренностей по обмену

В вопросе обмена пленными в дальнейшем необходимо сделать шаги, чтобы его достичь. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик, комментируя результаты заседания ТКГ 18 декабря, сообщает Радио Свобода.
Он подтвердил, что на заседании ТКГ 18 декабря не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех", как это было согласовано участниками нормандского саммита в Париже.
"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Сайдик.
Переговоры шли трудно, представители России не шли на уступки и на заседании гуманитарного подгруппы, и на встрече самой ТКГ, сказал представитель делегации Украины. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.
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