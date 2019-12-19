Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ОБСЕ отреагировала на отсутствие договоренностей по обмену

ОБСЕ отреагировала на отсутствие договоренностей по обмену - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)
19.12.2019, 07:08

По словам спецпредставителя ОБСЕ, ТКГ в Минске не реализовала парижские договоренности об обмене

В вопросе обмена пленными в дальнейшем необходимо сделать шаги, чтобы его достичь. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик, комментируя результаты заседания ТКГ 18 декабря, сообщает Радио Свобода.

Он подтвердил, что на заседании ТКГ 18 декабря не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех",  как это было согласовано участниками нормандского саммита в Париже.

"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Сайдик.

Переговоры шли трудно, представители России не шли на уступки и на заседании гуманитарного подгруппы, и на встрече самой ТКГ, сказал представитель делегации Украины. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

Читайте также: Пристайко рассчитывает на доступ Красного креста в ОРДЛО

Напишите нам
обсе обмен пленными мартин сайдик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 