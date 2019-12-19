ОБСЕ отреагировала на отсутствие договоренностей по обмену

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

В вопросе обмена пленными в дальнейшем необходимо сделать шаги, чтобы его достичь. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик, комментируя результаты заседания ТКГ 18 декабря, сообщает Радио Свобода.

Он подтвердил, что на заседании ТКГ 18 декабря не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех", как это было согласовано участниками нормандского саммита в Париже.

"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Сайдик.

Переговоры шли трудно, представители России не шли на уступки и на заседании гуманитарного подгруппы, и на встрече самой ТКГ, сказал представитель делегации Украины. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

закончились переговоры Зеленский-Путин Вот к чему пришли 18 декабря Пристайко заявил, что т рехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

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