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Пристайко рассчитывает на доступ Красного креста в ОРДЛО

Пристайко рассчитывает на доступ Красного креста в ОРДЛО - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.12.2019, 06:26

Глава МИД считает, что этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям пока нет

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что на этой неделе миссия Красного креста получит доступ на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает МИД в Twitter.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - отметил Пристайко.

Одним из пунктов договоренностей во время встречи нормандского саммита в Париже 9 декабря был допуск представителей Красного креста на территорию ОРДЛО.

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ордло красный крест вадим пристайко
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