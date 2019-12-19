Пристайко рассчитывает на доступ Красного креста в ОРДЛО

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что на этой неделе миссия Красного креста получит доступ на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает МИД в Twitter.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - отметил Пристайко.

Одним из пунктов договоренностей во время встречи нормандского саммита в Париже 9 декабря был допуск представителей Красного креста на территорию ОРДЛО.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

закончились переговоры Зеленский-Путин Вот к чему пришли 18 декабря Пристайко заявил, что т рехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

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