Пристайко рассчитывает на доступ Красного креста в ОРДЛО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что на этой неделе миссия Красного креста получит доступ на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает МИД в Twitter.
"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - отметил Пристайко.
Одним из пунктов договоренностей во время встречи нормандского саммита в Париже 9 декабря был допуск представителей Красного креста на территорию ОРДЛО.
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