Анонсированный Зеленским обмен. Сколько заложников у боевиков

По данным Службы безопасности Украины, по состоянию на 18 декабря 2019 года 250 человек находятся в заложниках у боевиков на временно оккупированной части Донбасса. Об этом LIGA.net сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"На сегодняшний день – 250. Это те, которые есть в списках нашего объединенного центра. Эти списки практически каждый день уточняются. Это не значит, что они верифицированы", - отметила Гитлянская.
Она объяснила, что в СБУ приходят родственники и сообщают о факте того, что человек пропал в ОРДЛО. "Мы вносим (данные лица, - ред.) в список, а так это или нет - это надо верифицировать", - отметила представитель СБУ.
В Службе не стали уточнять, сколько из этого количества военные, а сколько - гражданские лица.
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