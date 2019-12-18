Анонсированный Зеленским обмен. Сколько заложников у боевиков

Фото: пресс-служба СБУ

По данным Службы безопасности Украины, по состоянию на 18 декабря 2019 года 250 человек находятся в заложниках у боевиков на временно оккупированной части Донбасса. Об этом LIGA.net сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"На сегодняшний день – 250. Это те, которые есть в списках нашего объединенного центра. Эти списки практически каждый день уточняются. Это не значит, что они верифицированы", - отметила Гитлянская.

Она объяснила, что в СБУ приходят родственники и сообщают о факте того, что человек пропал в ОРДЛО. "Мы вносим (данные лица, - ред.) в список, а так это или нет - это надо верифицировать", - отметила представитель СБУ.

В Службе не стали уточнять, сколько из этого количества военные, а сколько - гражданские лица.

18 декабря на заседании участники трехсторонней контактной группы намерены уточнить списки для обмена заложников, дату прекращения огня на Донбассе, согласуют новые участки разведения сил.

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