Пристайко: Договориться о новом перемирии не удалось

Вадим Пристайко (скриншот из эфира Hromadske)

В конце декабря нового перемирия на Донбассе не будет. Об этом глава МИД Вадим Пристайко рассказал сегодня в эфире Украина 24.

"Мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Однако договорились продлить то перемирие, которое было объявлено в июле, и сделать его лучше. Хочу напомнить, что 40 человек погибли в течение этого перемирия", - заявил министр.

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По словам Пристайко, в Минске хотели договориться о перемирии, которое гарантировал бы президент страны-агрессора РФ Владимир Путин.

"Мы помним, что однажды было перемирие, которое гарантировал президент РФ. В течение 25 дней не было ни одного обстрела. Мы ценим эту возможность, когда наши люди не гибнут. Мы рассчитывали на это. К сожалению, решение не было доведено (до конца, - ред.). Та информация, которая шла из Москвы, что будет влияние... Оно не сработало", - подытожил министр.

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