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Зеленский: Украина хочет мира, но нам нужна сильная армия

Зеленский: Украина хочет мира, но нам нужна сильная армия - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)
05.12.2019, 12:09

Правда в конфликте на востоке, заявил президент, - на стороне ВСУ. "И этим все сказано", - многозначительно подчеркнул он

После достижения "долгожданного мира" армия не перестанет быть приоритетом: ее продолжат развивать и усиливать. Об этом накануне Дня Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря, заявил президент Владимир Зеленский.

"Потому что это - залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути", - подчеркнул глава государства.

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Как выразился Зеленский, Украина "действительно хочет мира", однако наличие сильной армии делает позицию любого государства увереннее и крепче.

Президент заверил, что нынешняя власть "старается не на словах и на плакатах" приближать армию к стандартам Североатлантического альянса.

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