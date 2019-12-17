Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Путин готов уйти из Донбасса, в 2020-м увидим прогресс - Тейлор

Путин готов уйти из Донбасса, в 2020-м увидим прогресс - Тейлор - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.12.2019, 20:53

По словам американского дипломата, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для президента РФ слишком высокой

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса, и у него есть способ это сделать без имиджевых потерь внутри РФ. Об этом сегодня во время лекции НВ "Мир-2020" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает НВ.

"Я думаю, что россияне готовы уйти. Потому что Донбасс — это проигрыш для России", — сказал Тейлор.

По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.

Представитель США считает, что президент РФ может "уйти из Донбасса", не отказываясь от защиты русскоязычных. Для этого Путин, по мнению Тейлора, должен согласится с введением миротворцев на Донбасс и убедить россиян, что именно миротворцы будут защищать жителей востока Украины.

Дипломат считает, что Путин может подать это как причину вывести войска или объяснить это же решение российскому народу "более сложной историей".

"Я убежден, что в 2020 году мы увидим прогресс в Донбассе", — сказал Тейлор.

Читайте также: Трамп хочет назначить послом в Украине ветерана армии США - СМИ

Напишите нам
Донбасс владимир путин Уильям Тейлор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 