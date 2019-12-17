Путин готов уйти из Донбасса, в 2020-м увидим прогресс - Тейлор

Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса, и у него есть способ это сделать без имиджевых потерь внутри РФ. Об этом сегодня во время лекции НВ "Мир-2020" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает НВ.

"Я думаю, что россияне готовы уйти. Потому что Донбасс — это проигрыш для России", — сказал Тейлор.

По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.

Представитель США считает, что президент РФ может "уйти из Донбасса", не отказываясь от защиты русскоязычных. Для этого Путин, по мнению Тейлора, должен согласится с введением миротворцев на Донбасс и убедить россиян, что именно миротворцы будут защищать жителей востока Украины.

Дипломат считает, что Путин может подать это как причину вывести войска или объяснить это же решение российскому народу "более сложной историей".

"Я убежден, что в 2020 году мы увидим прогресс в Донбассе", — сказал Тейлор.

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