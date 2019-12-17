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Трамп хочет назначить послом в Украине ветерана армии США - СМИ

Трамп хочет назначить послом в Украине ветерана армии США - СМИ - Фото
Кейт Дейтон (фото - ЕРА)
17.12.2019, 19:08

Есть два кандидата: директор Европейского центра исследований безопасности и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом США в Украине 40-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сейчас Дейтон - директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла.

По словам собеседника издания, Трампу нравится Дейтон, а тот, в свою очередь, "готов взять на себя работу".

Еще одним вероятным кандидатом на должность посла источники издания называют карьерного дипломата Филиппа Рикера, который сейчас исполняет обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович была отозвана после клеветнической кампании, организованной личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Это является частью обвинений против Трампа, которые могут привести его к импичменту.

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дональд трамп мари йованович посол Кейт Дейтон
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