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Импичмент Трампа: что думают американцы - опрос Fox News

Импичмент Трампа: что думают американцы - опрос Fox News - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
16.12.2019, 13:07

Половина опрошенных поддержали импичмент и отставку президента США

Больше половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп злоупотребил властью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре консервативным телеканалом Fox News

Такое мнение разделяют 53% опрошенных. Не согласны с ним 38%. В том, что Трамп препятствовал Конгрессу, уверены 48%, в том, что он совершил подкуп - 45%. Также 47% считают, что президент США приостановил военную помощь Украине для того, что вынудить президента Владимира Зеленского начать расследование против политических противников Трампа.

Линия защиты действий американского президента, что подобным образом якобы ведут себя все президенты, не нашла поддержки избирателей: 58% опрошенных не считают, что для президентов типично просить иностранные государства расследовать своих политических соперников. Поддерживают такое мнение только 22%.

При этом 50% избирателей согласны с тем, что Трамп должен быть подвергнут импичменту и отправлен в отставку с поста президента, 41% с этим не согласны. Еще 4% считают, что он должен быть подвергнут импичменту, но остаться на посту.

Опрос проведен 8-11 декабря, в нем участвовала 1000 избирателей. Погрешность выборки - не более 3%.

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • 10 декабря стало известно, что в Конгрессе выдвинут обвинения Трампу по двум статьям.
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