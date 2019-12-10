Импичмент Трампа: демократы выдвинут обвинения по двум статьям

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Сегодня демократические лидеры в США объявили, что готовы выдвинуть президенту Дональду Трампу обвинения по двум статьям. Об этом сообщает CNN.

Обвинения выдвигаются за злоупотребление служебным положением (давление на Украину для расследования якобы связи Джозефа Байдена с коррупцией в компании Burisma, заморозка $400 млн военной помощи) и препятствование работе Конгресса (препятствование расследованию по импичменту, давление на чиновником, чтобы они не могли дать показания, игнорирование повесток в суд).

Обнародование обвинений готовит почву для голосования по вопросу импичмента на заседании Палаты представителей на следующей неделе, после того как юридический комитет Палаты 12 декабря обсудит и одобрит статьи.

25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.

3 ноября был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.

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