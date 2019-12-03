Трамп думает о возможности оспорить импичмент в Верховном суде

Дональд Трамп (фото - ЕРА) 2

Президент США Дональд Трамп задумался о возможности оспорить процедуру импичмента в Верховном суде. Об этом он написал в Twitter.

Трамп прочел вышедший вчера, 2 декабря, отчет республиканцев о расследовании об импичменте. В нем утверждается, что никаких свидетельств, позволяющих обвинить президента в серьезных нарушениях и поставить вопрос о его отставке, в ходе расследования не найдено.

"Отличная работа! У радикальных левых нет дела. Читайте расшифровки. Этого нельзя позволить. Мы можем обратиться в Верховный суд?" - написал Трамп.

Справка. Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи Киеву. Демократы добиваются импичмента Трампа. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно.