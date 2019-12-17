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Джулиани признал, что хотел отставки посла США в Украине

Джулиани признал, что хотел отставки посла США в Украине - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
17.12.2019, 08:03

Личный адвокат Трампа опасался, что Йованович помешает его расследованиям против Байдена

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что добивался отставки экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он сообщил журналисту The New Yorker.

"Я считал, что Йованович надо вывести из игры. Она для всех могла бы усложнить расследования", - заявил он. Речь идет о расследованиях против возможного соперника Трампа на выборах в 2020 году Джозефа Байдена, которого Джулиани пытается связать с коррупцией в компании Burisma.

По словам журналиста, Джулиани составил досье на Байдена, его сына, работавшего в Burisma, и Йованович. Он отправил досье госсекретарю Майклу Помпео и ФБР. Также он помогал журналисту The Hill Джону Соломону взять интервью у бывшего тогда генпрокурором Юрия Луценко, в котором тот высказал обвинения в адрес Йованович.

  • 11 октября Йованович рассказала Конгрессу США, как Джулиани добивался ее отставки.
  • Вчера Джулиани подвел итоги своей поездки в Венгрию и Киев, в которых обвинил Йованович во лжи.

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