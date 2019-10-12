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NBC: Луценко добивался отставки Йованович через клиентов Джулиани

NBC: Луценко добивался отставки Йованович через клиентов Джулиани - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.10.2019, 17:26

Бывший генпрокурор, по утверждению источников, конфликтовал с экс-послом США из-за антикоррупционных расследований

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко призывал клиентов адвоката президента США Рудольфа Джулиани добиваться отставки экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

В федеральном обвинительном акте, предъявленном бизнесменам Игорю Фруману и Льву Парнасу, недавно арестованным в США, говорится об украинском чиновнике, который склонял их к попытке добиться отставки Йованович. "Они стремились к политическому влиянию не только ради своих финансовых интересов, но и ради политических интересов по крайней мере одного иностранного чиновника из украинского правительства, который добивался отставки посла США в Украине", - заявил в четверг на пресс-конференции прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джоффри Берман.

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Источник NBC News, американский служащий, знакомый с делом, утверждает, что этим украинским чиновником является Луценко. Два бывших американских служащих сообщили телеканалу, что у Луценко были острые разногласия с Йованович по поводу того, как он ведет антикоррупционные расследования, а также что он якобы стремился понравиться администрации президента США Дональда Трампа.

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