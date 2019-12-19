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Путин об изменении Минска-2: Ситуация может зайти в полный тупик

Путин об изменении Минска-2: Ситуация может зайти в полный тупик - Фото
Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)
19.12.2019, 12:26

Президент РФ посетовал, что закон об особом статусе ОРДЛО хоть и продлили на год, но в Конституцию Украины прописывать его не спешат

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его "очень насторожили" слова президента Владимира Зеленского после парижского саммита о необходимости пересмотра вторых минских соглашений. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик. Полный", - заявил Путин.

Он вновь подчеркнул, что центром соглашений является закон об особом статусе ОРДЛО, который, по его мнению, должен быть имплементирован в украинскую Конституцию.

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"Нужно придать ему постоянно действующий характер и затем перенести в Конституцию. Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят. Но без этого никуда не деться", - подчеркнул президент РФ.

Путин в очередной раз заявил, что "нужен прямой диалог с Донбассом". "Его тоже нет", - посетовал он и задался вопросом: нынешние идеи Зеленского о децентрализации - "это что, взамен минских соглашений и закона об особом статусе?"

  • После саммита в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что соглашения, вероятно, пора адаптировать под реалии.
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владимир путин минские соглашения
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