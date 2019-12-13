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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию - Фото
Фото: LIGA.net
13.12.2019, 20:49

Законопроект зарегистрирован сегодня, 13 декабря, и отмечен как неотложный

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект зарегистрирован сегодня, 13 декабря, и отмечен как неотложный.

На сайте Рады указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Ни сопроводительная записка, ни текст самого проекта пока не опубликованы.

Вчера Зеленский в эфире телеканала 1+1 заявил, что изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.

Пункт 11 минских соглашений предполагает внесение в Конституцию в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с "представителями этих районов".

Президент считает, что убедил Германию и Францию в том, что пакет законопроектов по децентрализации, который сейчас готовится, является выполнением того, что было подписано.

При этом Зеленский отметил, что с Россией в этом вопросе будет "очень-очень сложно".

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децентрализация Владимир Зеленский минские соглашения конституция
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