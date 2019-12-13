Конституция и минские соглашения: Зеленский объяснил позицию

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала 1+1.

Пункт 11 минских соглашений предполагает внесение в Конституцию в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с "представителями этих районов".

Президент считает, что убедил Германию и Францию в том, что пакет законопроектов по децентрализации, который сейчас готовится, является выполнением того, что было подписано.

При этом Зеленский отметил, что с Россией в этом вопросе будет "очень-очень сложно".

подготовит изменения в минские соглашения Украинак следующей встрече в нормандском формате.

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