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Конституция и минские соглашения: Зеленский объяснил позицию

Конституция и минские соглашения: Зеленский объяснил позицию - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
13.12.2019, 10:24

Президент считает, что убедил Германию и Францию согласиться с позицией Украины

Изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала 1+1.

Пункт 11 минских соглашений предполагает внесение в Конституцию в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с "представителями этих районов".

Президент считает, что убедил Германию и Францию в том, что пакет законопроектов по децентрализации, который сейчас готовится, является выполнением того, что было подписано.

При этом Зеленский отметил, что с Россией в этом вопросе будет "очень-очень сложно".

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