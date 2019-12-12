"Это ахиллесова пята". Зеленский назвал основную неудачу в Париже

Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1)

Самый сложный вопрос состоявшейся нормандской встречи - передача границы под контроль Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе Право на власть.

"Это очень смешно, потому что речь идет о передаче под наш контроль нашей же границы… Но это действительно слабое место - такая ахиллесова пята минских соглашений, которые были подписаны нашей стороной, к сожалению… Возможно, тогда были такие условия", - сказал Зеленский.

Президент видит положительную сторону в том, что о передаче контроля начали говорить, обсуждать разные варианты и договорились продолжить обсуждать этот вопрос.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что "если мы отдам им границу, то будет как в Сребренице", Зеленский ответил:

"Мы ему объяснили, что мы другие люди. Совсем другие. Свободные, демократичные. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины. И никакой резни… для нас самое главное - человеческая жизнь".

Читайте также: Зеленский: Я восемь часов смотрел в глаза Путину и кое-что понял