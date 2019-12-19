Кучма прокомментировал провал переговоров об обмене пленными

Леонид Кучма (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)

На переговорах трехсторонней контактной группе в Минске не удалось договориться о новом обмене пленными - он может не состояться до нового года. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает в Facebook его слова пресс-секретарь Дарка Олифер.

"(Необходимо, - ред.) сделать все, чтобы до нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся – неизвестно", - констатировал он.

Также Кучма не стал "вдаваться в подробности и бросать на кого-то обвинения", добавив, что переговорный процесс продолжается. В частности, завтра попробуют провести Skype-конференцию.

9 декабря президент Владимир Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года

обмене пленными 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что т рехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

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