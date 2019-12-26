На Донбассе новая фаза эскалации: снова тяжелое вооружение

Минометчик ВСУ на учениях (фото - пресс-служба Минобороны)

Гибридные вооруженные формирования РФ на Донбассе возобновили применение запрещенного минскими договоренностями вооружения: минометов обоих калибров. Об этом пишет штаб операции объединенных сил в Facebook.

Если в период нынешнего "перемирия" минометы калибра 82 мм оккупанты время от времени применяют, то 120 мм, по данным штаба, они не использовали уже несколько недель.

Смотрите видео: ВСУ "перепахали" позиции оккупантов в Луганской области

Вчера вблизи поселка Луганское на Светлодарской дуге фронта боевики 17 минут обстреливали позиции сил ООС минами 120 и 82 мм. Семь минут велся обстрел "стодвадцатками" и в Невельском, которое уже практически тыл.

Из гранатометов различных систем противник "работал" в том же Луганском, Красногоровке и близ Новолуганского. Помимо этого, почти во всех точках контакта боевики применяли пулеметы и стрелковое оружие.

Вчера журналист Юрий Бутусов сообщил, что днем в районе Красногоровки оккупанты обстреляли подразделение 56-й бригады управляемыми ракетами: после двух пусков со стороны Старомихайловки поражен грузовик "Урал". Бойцы не пострадали.