ВСУ "перепахали" позиции оккупантов в Луганской области: видео

Военнослужащие 54-й бригады ВСУ эффективно "отработали" по цели в Донбассе - опорному пункту гибридной армии РФ около поселка Катериновка в Луганской области. Видео с высоты птичьего полета разместил в Facebook военный волонтер Юрий Мысягин.

"Некоторое время назад в 54-й бригаде погиб парень... В ответ за гибель побратима группа К-2 разнесла к чертям эту позицию врага. "Камни с неба" легли по окопам и рядом, террористы забежали в блиндаж, где их и догнали. По подтвержденной информации, для троих из них война закончилась", - пишет он.

Катериновка на карте региона:

Огонь корректировал один из коптеров, на которые волонтеры собирают средства. Такой же БПЛА нужен пехоте 53-й бригады ВСУ.

Говоря о погибшем бойце ВСУ, Мысягин, вероятно, имеет ввиду наводчика-оператора 5-й роты 54-й бригады Александра "Студента" Цапенко, уроженца Широкого Днепропетровской области. Он погиб 22 апреля при минометном обстреле позиций около Попасной.

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