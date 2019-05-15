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"Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага. Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет", - рассказал волонтер.

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Подразделения аэроразведки и огневой поддержки ВСУ эффективно "отработали" по цели на опорном пункте гибридной армии РФ в Донбассе. Соответствующее видео с высоты птичьего полета разместил в Facebook военный волонтер Юрий Мысягин.

Когда бойцы 54-й бригады возвращали дрон с боевого задания, на одной из позиций боевиков были обнаружены два легковых автомобиля.

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"Непонятно, какова была причина их нахождения там. На войне такую наглость без внимания оставлять нельзя", - описал Мысягин ситуацию.

Как видно на кадрах, первый пристрелочный удар пришелся точно по траншее и блиндажу, несколько - рядом с машинами, которые посекло осколками, и в конце - точно по авто.

По его словам, боевики недавно сбили "волонтерский" коптер ВСУ, но аппарат себя окупил. Приобретенный за взносы граждан "обычный китайский" дрон по цене 42 000 грн поучаствовал в боевых операциях, где были уничтожены: два "Камаза" с зениткой, БМП, фургон, два авто пехоты и командный пункт.

Воевавший против Украины десантник из РФ рассказал о "командировках" в Донбасс - читайте здесь.

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Теги: 54 бригада, обстрел, война в донбассе, миномет, передовая, юрий мысягин, воп
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