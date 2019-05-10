"Холодним вітром": Kolonas выпустили пронзительный клип - видео

В сети появился дебютный клип украинской группы Kolonas о последствиях гибридной войны России против Украины: повествование ведется от лица погибшего на фронте военнослужащего. По словам музыкантов, этот трек отличается от их обычного репертуара, однако им "было важно начать свой музыкальный путь именно с него".

"Мы надеемся, что вы поймете, почему, когда услышите песню. Посвящается всем родителям и детям, жизнь которых изменила война", - пишут они.

Реклама

Композицию уже заметили в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный яр".

"Российско-украинская война принесла нашей наций много горя и слез, но российская агрессия также пробудила в украинцах давно забытый гонор, доблесть и силу духа. Война стимулировала национальное творчество всех уровней, и музыка не стала исключением", - пишут в пресс-службе 93 ОМБр.

Как выразились военные, благодаря таким произведениям "потомки всегда будут помнить нашу борьбу с агрессором и ту цену, которую мы ежедневно платим за независимость".