В районе отвода войск прошли танковые учения ВСУ: видео

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Танковые подразделения отрабатывали тактику и практические действия

В Луганской области в районе отвода войск прошли двухдневные танковые учения ВСУ. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook. 

В рамках проведения проверки готовности танковые подразделения отрабатывали тактику и практические действия. Готовность определялась в три этапа - на первом отрабатывались планирующие документы организации боя, на втором - выход в определенные районы для уничтожения вероятного противника с противотанковыми средствами, а на заключительном - стрельба на меткость на месте и в движении.

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Теги: танковые учения, район отвода, ВСУ
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