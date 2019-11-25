Танкисты провели учения на Донбассе: видео

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Маневры провели среди резервистов танковых подразделений Объединенных сил

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск в Facebook.

Целью учений назвали поддержку высокого уровня готовности к реагированию на потенциальное вражеское наступление. По легенде учений, противник прорвал линию обороны и подтянул туда свои танки и БМП. 

"Выполнив все необходимые маневры, украинские военные обезвреживают врага", - сказано в сообщении.

  • Летом на Донбассе прошли соревнования: подразделения Вооруженных Сил Украины определяли лучший танковый экипаж - смотреть видео.

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Теги: танкисты, учения, Донбасс, военные, оос
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