Танкисты провели учения на Донбассе: видео

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск в Facebook.
Целью учений назвали поддержку высокого уровня готовности к реагированию на потенциальное вражеское наступление. По легенде учений, противник прорвал линию обороны и подтянул туда свои танки и БМП.
"Выполнив все необходимые маневры, украинские военные обезвреживают врага", - сказано в сообщении.
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