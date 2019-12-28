В Луганской области в районе отвода войск прошли двухдневные танковые учения ВСУ. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

В рамках проведения проверки готовности танковые подразделения отрабатывали тактику и практические действия. Готовность определялась в три этапа - на первом отрабатывались планирующие документы организации боя, на втором - выход в определенные районы для уничтожения вероятного противника с противотанковыми средствами, а на заключительном - стрельба на меткость на месте и в движении.

В ноябре на Донбассе проходили военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

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