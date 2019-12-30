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Кого Украина выдала на обмен: список

Кого Украина выдала на обмен: список - Фото
Фото: EPA/Dave Mustaine
30.12.2019, 13:03

Вчера обменивались 80 (получила Украина) на 141 (получила Россия и ее террористы)

29 декабря на линии разграничения на Донбассе состоялся масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook список тех, кого Украина выдала на обмен:

- Артур Денисултанов - обвиняется в первом покушении на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году; 

Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Олег Янишевский - бойцы "Беркута", обвиняемые в расстреле 48 участников Евромайдана 20 февраля 2014 года;

- Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков, Владимир Дворников - террористы, устроившие взрыв в Харькове у Дворца спорта;

- Евгений Дружинин, Александр Стельникович, Виктор Скрипник - террористы группы "Мангуст", которые в 2014 году штурмовали городское управление милиции в Мариуполе;

- Николай Рубан - в 2015 году передал мину, замаскированную под банку меда солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Боец погиб в результате взрыва;

- Максим Мисяк - в 2013 году застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бысагу. В 2014 году застрелил двух предпринимателей: Евгения Слоневского и Олега Литвинова;

- Николай Бутрименко - депутат Шахтерского райсовета от Партии регионов. Навел врага на группу подполковника Лысенко в селе Латышево 29 июля 2014 года. Был арестован в 2016 году во время поездки за пенсией в Мариуполь;

- Олег Доронин, Рафаэль Лусварги, Вячеслав Бирюков, Игорь Удовенко - наемники, воевавшие против Украины в составе российских оккупационных войск;

- Сергей Долженководин из организаторов трагедии в Одессе в мае 2014 года, спровоцировавший столкновения и гибель 48 человек;

- Александр Шевцов, Евгений Подмазко, Екатерина Фотьева - террористы, члены Коммунистической партии, устроившие серию взрывов в Одессе;

- Владимир Грубник - организатор взрыва у здания СБУ в Одессе в сентябре 2015 года;

- Руслан Долгошея, Владислав Долгошея, Олег Мазур, Николай Селятенко, Николай Казанский, Вадим Швед террористы, совершившие подрыв поезда на железной дороге под Одессой в 2015 году;

- Игорь Джадан - организатор террористической группы в Харькове;

- Руслан Гаджиев - российский танкист, взят в бою на высоте 307,5 под Дебальцево.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге вчера обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.

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