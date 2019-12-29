Зеленский: Я отдал бы 100 беркутовцев за одного живого разведчика

Владимир Зеленский (Скриншот видео Радио Свобода)

Ради освобождения одного живого разведчика президент Украины Владимир Зеленский готов был бы отдать 100 беркутовцев, если бы они у него были. Об этом сказал Зеленский в аэропорты Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами.

"Да, я возвращал живых. Это был мой выбор", - заявил президент.

Вот как Зеленский прокомментировал обмен обвиняемых беркутовцев: "По поводу "Беркута". Да, это было условие. Решение было принято сложное. Но я считаю, что наши военные и журналисты - герои. Для нас приоритет вернуть наших людей. Я с уважением отношусь к тем, кто потерял близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть их. Но мы можем вернуть живых. Вы знаете, что пять беркутовцев, двое из них были под домашним арестом... Нормально жили они, худыми не были, битыми, как наши - там... Дело Майдана мы закончим. Обязательно. Еще трое из этих пяти беркутовцев были в СИЗО - тоже без приговора. Если бы мы их оставили - наши киборги, наши герои из Дебальцево остались бы там. Даже если бы мы беркутовцев оставили - они бы получили пять-шесть лет тюрьмы. Но даже если бы у нас было 100 беркутовцев, а там - один разведчик, то я бы обменял их на разведчика".

"Освобожденные сегодня будут встречать Новый год с родственниками. Я счастлив", - добавил Зеленский.

Он сказал, что понимает, что очень много наших людей остаются на территории Российской Федерации.

"Наши люди из Крыма. Это другой трек и мы по нему будем работать", - сказал президент.

Самолет с 76 освобожденными украинцами приземлился в аэропорту Борисполь около 21:25.