Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский: Я отдал бы 100 беркутовцев за одного живого разведчика

Зеленский: Я отдал бы 100 беркутовцев за одного живого разведчика - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео Радио Свобода)
29.12.2019, 22:20

Самолет с 76 освобожденными украинцами приземлился в аэропорту Борисполь

Ради освобождения одного живого разведчика президент Украины Владимир Зеленский готов был бы отдать 100 беркутовцев, если бы они у него были. Об этом сказал Зеленский в аэропорты Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами.

"Да, я возвращал живых. Это был мой выбор", - заявил президент.

Вот как Зеленский прокомментировал обмен обвиняемых беркутовцев: "По поводу "Беркута". Да, это было условие. Решение было принято сложное. Но я считаю, что наши военные и журналисты - герои. Для нас приоритет вернуть наших людей. Я с уважением отношусь к тем, кто потерял близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть их. Но мы можем вернуть живых. Вы знаете, что пять беркутовцев, двое из них были под домашним арестом... Нормально жили они, худыми не были, битыми, как наши - там... Дело Майдана мы закончим. Обязательно. Еще трое из этих пяти беркутовцев были в СИЗО - тоже без приговора. Если бы мы их оставили - наши киборги, наши герои из Дебальцево остались бы там. Даже если бы мы беркутовцев оставили - они бы получили пять-шесть лет тюрьмы. Но даже если бы у нас было 100 беркутовцев, а там - один разведчик, то я бы обменял их на разведчика".

"Освобожденные сегодня будут встречать Новый год с родственниками. Я счастлив", - добавил Зеленский.

Он сказал, что понимает, что очень много наших людей остаются на территории Российской Федерации.

"Наши люди из Крыма. Это другой трек и мы по нему будем работать", - сказал президент.

Самолет с 76 освобожденными украинцами приземлился в аэропорту Борисполь около 21:25.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.
Напишите нам
Владимир Зеленский беркут обмен пленными
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 