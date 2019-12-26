Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На то, чтобы смастерить "елку" из несколько килограммов обломков от мин и снарядов, ушло менее получаса

Чтобы немного отвлечься от фронтовых реалий, украинские военнослужащие на передовой смастерили "новогоднюю елку" из фрагментов боеприпасов, которые прилетают по их позициям со стороны гибридных войск РФ на Донбассе. Сюжет об этом показал штаб операции объединенных сил.

По словам одного из авторов идеи, арт-объект бойцы из Приазовья готовы передать противнику - "хоть черех КПВВ, хоть почтой". Будет ли новогодний подарок при этом заминирован, не уточняется.

Вчера оккупанты снова начали применять тяжелые минометы: пошли мины 120 мм.

Смотрите видео: ВВС США спроектировали гиперзвуковые сани для Санта Клауса

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, новый год, рождество, новогодние праздники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бойцы ООС изготовили елку для оккупантов – хотят подарить: видео
Бойцы ООС изготовили елку для оккупантов – хотят подарить: видео
В США мэр снял запрет на игру в снежки и попал под раздачу: видео
В США мэр снял запрет на игру в снежки и попал под раздачу: видео
Кольцо огня. На Земле увидели необычное солнечное затмение: видео
Кольцо огня. На Земле увидели необычное солнечное затмение: видео
ТЭК С января цена на распределение газа вырастет на 40% - НКРЭКУ
Газовые войны: как не проиграть все?
Мнение Газовые войны: как не проиграть все?
Кабмин объявил войну безработице. Предстоит сделать многое
Мнение Кабмин объявил войну безработице. Предстоит сделать многое
Популярное
фото/видео
Бойцы ООС изготовили елку для оккупантов – хотят подарить: видео
Бойцы ООС изготовили елку для оккупантов – хотят подарить: видео
В США мэр снял запрет на игру в снежки и попал под раздачу: видео
В США мэр снял запрет на игру в снежки и попал под раздачу: видео 08:23
Кольцо огня. На Земле увидели необычное солнечное затмение: видео
Кольцо огня. На Земле увидели необычное солнечное затмение: видео 08:02
В Мексике "чихнул" Попокатепетль: трансляция извержения вулкана
В Мексике "чихнул" Попокатепетль: трансляция извержения вулкана 06:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 