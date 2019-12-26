Бойцы ООС изготовили елку для оккупантов – хотят подарить: видео

Чтобы немного отвлечься от фронтовых реалий, украинские военнослужащие на передовой смастерили "новогоднюю елку" из фрагментов боеприпасов, которые прилетают по их позициям со стороны гибридных войск РФ на Донбассе. Сюжет об этом показал штаб операции объединенных сил.

По словам одного из авторов идеи, арт-объект бойцы из Приазовья готовы передать противнику - "хоть черех КПВВ, хоть почтой". Будет ли новогодний подарок при этом заминирован, не уточняется.

Ранее десантники ВСУ сделали художественный экспонат из 300-мм снаряда от РСЗО Смерч.

На позициях около Донецка собрали - также из обломков снарядов боевиков - железный трон из "Игры престолов".

Вчера оккупанты снова начали применять тяжелые минометы: пошли мины 120 мм.

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