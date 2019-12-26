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ВВС США спроектировали гиперзвуковые сани для Санта Клауса: видео

ВВС США спроектировали гиперзвуковые сани для Санта Клауса: видео - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
26.12.2019, 08:35

Современные сани для гиперзвукового полета Санта Клауса отдаленно напоминают рендеринг некоторых проектов истребителей шестого поколения

Специалисты научно-исследовательской лаборатории ВВС США показали, какие сани можно изготовить для ежегодных поездок Санта Клауса по миру для раздачи подарков. Летательный аппарат, рендеринг которого выложили в Twitter, назвали Гиперсани.

Как пишет Popular Mechanics, "они будут медленнее тех, которые Санта использует сейчас, но безопаснее": в ВВС США переживают, что более высокой скорости рождественский персонаж испытывал бы при существующих технологиях запредельные перегрузки.

Смотрите видео: Американские военные отслеживают Санта-Клауса: история традиции

Судя по 3D-картинке, у Гиперсаней - две кабины и объемный отсек для полезной нагрузки.

Тем временем ирландская скетч-группа Foil Arms and Hog показала ролик о том, как "русские поймали Санту":

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