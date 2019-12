ВВС США спроектировали гиперзвуковые сани для Санта Клауса: видео

Специалисты научно-исследовательской лаборатории ВВС США показали, какие сани можно изготовить для ежегодных поездок Санта Клауса по миру для раздачи подарков. Летательный аппарат, рендеринг которого выложили в Twitter, назвали Гиперсани.

Как пишет Popular Mechanics, "они будут медленнее тех, которые Санта использует сейчас, но безопаснее": в ВВС США переживают, что более высокой скорости рождественский персонаж испытывал бы при существующих технологиях запредельные перегрузки.

Смотрите видео: Американские военные отслеживают Санта-Клауса: история традиции

Судя по 3D-картинке, у Гиперсаней - две кабины и объемный отсек для полезной нагрузки.

After a month of research and deliberation, ROSA is excited to showcase Santa's new means of travel.



We're proud to showcase, the #Hypersleigh!#aFResearchLabElf #ElfontheShelf #HappyHolidays pic.twitter.com/pYCtcbyfHr