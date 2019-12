Американские военные отслеживают маршрут Санты: история традиции

Сегодня, в Рождественский вечер по григорианскому календарю, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) уже 64-й год подряд отслеживает маршрут Санта-Клауса. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что около 1500 волонтеров и военных примут более 150 000 звонков от детей и взрослых, которые хотят узнать, где находится Санта. Около тридцати минут назад НОРАД засек волшебника у берегов Панамы.

Читайте также: Сторонников все больше. Сколько украинцев за Рождество в декабре

Our Santa Trackers in the NTS Ops Center are working hard...and loving it at the same time! pic.twitter.com/yky3cgndas

Call and talk to one of our great service members and find out where Santa is right now! #NoradTracksSanta pic.twitter.com/sm3kXJVd7v