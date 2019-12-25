Американские военные отслеживают маршрут Санты: история традиции

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Каждый может позвонить в войска аэрокосмической обороны и узнать, где сейчас находится Санта-Клаус

Сегодня, в Рождественский вечер по григорианскому календарю, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) уже 64-й год подряд отслеживает маршрут Санта-Клауса. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что около 1500 волонтеров и военных примут более 150 000 звонков от детей и взрослых, которые хотят узнать, где находится Санта. Около тридцати минут назад НОРАД засек волшебника у берегов Панамы.

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Традиция берет свои корни в 1955 году. Тогда газета из Колорадо Спрингс опубликовала неверный номер, по которому дети могут позвонить Санте. Это был телефон центра Космического командования ВВС США.

Первый звонок 24 декабря поступил от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Сотрудники центра, чтобы не расстраивать детей, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса. Как правило, они еще и дают разрешение Санте на вхождение в воздушное пространство США, чтобы его сани не мешали гражданской авиации.

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Теги: ВВС США, НОРАД, рождество, norad, санта-клаус
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