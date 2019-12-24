Большинство не хочет переносить Рождество на декабрь - опрос

Новогодняя ярмарка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)

Большинство украинцев не поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре Группой Рейтинг.

Доля поддерживающих перенос праздника выросла по сравнению с 2016 годом с 15% до 25%. В то же время, совсем не поддерживают или скорее не поддерживают такие изменения 64% опрошенных (в 2016 году их было 69%).

Праздновать Рождество 25 декабря больше хотели бы в западных областях - там мнения опрошенных разделились: 43% за и 45% против. Меньше всего согласны с такой идей на востоке страны: 14% за и 74% против.

Также поддержка переноса праздника зависит от уровня доходов: идея более популярна у обеспеченных людей ("за" 32%), и менее - у отнесенных в опросе к категории бедных: "за" 16%.

Опрос проводился 5-8 декабря, в нем участвовали 2000 человек от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не более 2,2%.