"Риски очевидны". ПЦУ не планирует проводить календарную реформу

Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" на десятилетия в украинское православие. Об этом у себя в Facebook cообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - отметил Зоря..

Он считает, что риски от реформы сейчас - очевидны и реальны, в отличие от пользы для верующих, церкви.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.