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"Риски очевидны". ПЦУ не планирует проводить календарную реформу

"Риски очевидны". ПЦУ не планирует проводить календарную реформу - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.12.2019, 08:32

Спикер Православной церкви Украины прокомментировал возможность проведения календарной реформы

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" на десятилетия в украинское православие. Об этом у себя в Facebook cообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - отметил Зоря..

Он считает, что риски от реформы сейчас - очевидны и реальны, в отличие от пользы для верующих, церкви.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.

  • 24 ноября предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявлял, что Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят.
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евстратий зоря рождество митрополит епифаний пцу календарная реформа
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