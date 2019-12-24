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По просьбе верующих: на Волыни ПЦУ отпразднует Рождество дважды

По просьбе верующих: на Волыни ПЦУ отпразднует Рождество дважды - Фото
Митрополит Михаил (Фото: скриншот видео)
24.12.2019, 09:51

С просьбой перенести праздник на 25 декабря обратились тысячи верующих

Рождественская служба в Свято-Троицком кафедральном соборе Православной церкви Украины в Луцке впервые пройдет дважды: 25 декабря и 7 января. Об этом сообщает BBC.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил объяснил решение провести две рождественские службы обращением верующих. Открытое письмо с просьбой о праздновании Рождества по Григорианскому календарю еще в ноябре подписали несколько тысяч человек.

В письме традицию отмечать Рождество по старому стилю, 7 января, связали с влиянием Советского союза и России.

По словам владыки Михаила, празднование 25 декабря "является логичным", но он проведет и службу в январе - для верующих с другой позицией. Митрополит отметил, что в узком кругу и в предыдущие годы праздновал Рождество в декабре, но не говорил об этом публично. "Теперь настал день декоммунизации церковных традиций неправильных", - заявил он.

По его словам, в других епархиях ПЦУ также многие священники поддерживают празднование 25 декабря, и многие будут служить в этот день, хотя не все готовы об этом сказать.

  • 24 ноября предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний допустил перенос празднования Рождества на 25 декабря, "если это примет украинский народ".
  • Вчера спикер ПЦУ Евстратий Зоря высказал опасения в связи с переносом празднования Рождества.
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рождество пцу митрополит михаил
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