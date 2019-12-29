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Освобождены военные Иванчук, Явтушко, Деев и Фурсов - Денисова

Освобождены военные Иванчук, Явтушко, Деев и Фурсов - Денисова - Фото
Фото: пресс-служба президента
29.12.2019, 12:53

Всего сегодня могут быть освобождены 80 человек

Среди переданных сегодня из ОРДЛО украинцев - четверо военных, долгое время пребывавших в плену у боевиков. Об этом рассказала в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова назвала имена освобожденных: это военные восьмого полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, которые 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Евтушок, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт, и военный 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Роман Фурсов, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим.

Военные были переданы Украине боевиками подконтрольной России террористической организации ЛНР.

Всего, по сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня могут быть освобождены 80 человек.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе должен состояться масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

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Людмила Денисова обмен пленные
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