Освобождены военные Иванчук, Явтушко, Деев и Фурсов - Денисова

Фото: пресс-служба президента

Среди переданных сегодня из ОРДЛО украинцев - четверо военных, долгое время пребывавших в плену у боевиков. Об этом рассказала в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова назвала имена освобожденных: это военные восьмого полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, которые 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Евтушок, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт, и военный 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Роман Фурсов, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим.

Военные были переданы Украине боевиками подконтрольной России террористической организации ЛНР.

Всего, по сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, сегодня могут быть освобождены 80 человек.

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