Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Врач рассказал о состоянии здоровья освобожденных украинцев

Врач рассказал о состоянии здоровья освобожденных украинцев - Фото
Фото: EPА/Sergey Dolzhenko
30.12.2019, 15:02

По словам замглавврача Феофании Андрея Строканя, почти у всех освобожденных гражданских есть проявления посттравматического стрессового расстройства

Вечером 29 декабря в больницу Феофания прибыло 63 освобожденных из плена гражданских украинца. Сегодня доехал еще один пациент. В критическом состоянии пациентов нет. Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.

Все прибывшие прошли медицинское обследование и сейчас находятся под наблюдением психологов.

По его словам, практически у всех освобожденных в разной степени наблюдаются проявления посттравматического стрессового расстройства. 

Большинство людей будут оставаться в больнице на протяжении новогодних и рождественских праздников. 

Практически все пациенты нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке, также у большинства произошло обострение хронических болезней.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге вчера обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.

Читайте также: Зеленский: Я отдал бы 100 беркутовцев за одного живого разведчика

Напишите нам
обмен пленными состояние здоровье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 