Врач рассказал о состоянии здоровья освобожденных украинцев

Вечером 29 декабря в больницу Феофания прибыло 63 освобожденных из плена гражданских украинца. Сегодня доехал еще один пациент. В критическом состоянии пациентов нет. Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.
Все прибывшие прошли медицинское обследование и сейчас находятся под наблюдением психологов.
По его словам, практически у всех освобожденных в разной степени наблюдаются проявления посттравматического стрессового расстройства.
Большинство людей будут оставаться в больнице на протяжении новогодних и рождественских праздников.
Практически все пациенты нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке, также у большинства произошло обострение хронических болезней.
Читайте также: Зеленский: Я отдал бы 100 беркутовцев за одного живого разведчика