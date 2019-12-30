Врач рассказал о состоянии здоровья освобожденных украинцев

Фото: EPА/Sergey Dolzhenko

Вечером 29 декабря в больницу Феофания прибыло 63 освобожденных из плена гражданских украинца. Сегодня доехал еще один пациент. В критическом состоянии пациентов нет. Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.

Все прибывшие прошли медицинское обследование и сейчас находятся под наблюдением психологов.

По его словам, практически у всех освобожденных в разной степени наблюдаются проявления посттравматического стрессового расстройства.

Большинство людей будут оставаться в больнице на протяжении новогодних и рождественских праздников.

Практически все пациенты нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке, также у большинства произошло обострение хронических болезней.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

Но в итоге вчера обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).

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