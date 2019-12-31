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Освобожденным из плена военным вручили новые документы

Освобожденным из плена военным вручили новые документы - Фото
Фото - пресс-служба Министерства обороны
31.12.2019, 16:27

Вручение документов прошло в военно-медицинском клиническом центре

12 освобожденных из плена военных получили восстановленные документы о пребывании на службе в Вооруженных силах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Вручение документов прошло в военно-медицинском клиническом центре. Военные билеты и удостоверения вручил от имени руководства Генштаба ВСУ начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск полковник Александр Тарнавский.

Тарнавский поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством.

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