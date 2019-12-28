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В Харькове на обмен готовят обвиняемого в тройном убийстве - СМИ

В Харькове на обмен готовят обвиняемого в тройном убийстве - СМИ - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
28.12.2019, 19:38

Какое отношение имеет данный гражданин к войне на Донбассе, неизвестно

26 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил в рамках подготовки к обмену пленными из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка. Об этом hromadske сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

По его словам, в своем ходатайстве прокурор просил изменить Максиму Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

Какое отношение имеет данный гражданин к войне на Донбассе, неизвестно.

По информации hromadske, Мисяка обвиняют в убийстве в Харькове предпринимателей Ярослава Бисагу в 2013 году, Евгения Словневского и Олега Литвинова в 2014 году.

  • Сегодня в Харькове суд освободил из-под стражи трех граждан, признанных этим же судом виновными в совершении теракта и приговоренных к пожизненному заключению.
  • В Киеве суд готовится освободить из-под стражи бывших сотрудников Беркута, обвиняемых в убийствах на Майдане.

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суд Харьков обмен максим мисяк
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