В Харькове на обмен готовят обвиняемого в тройном убийстве - СМИ

Суд (фото - pixabay.com)

26 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил в рамках подготовки к обмену пленными из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка. Об этом hromadske сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

По его словам, в своем ходатайстве прокурор просил изменить Максиму Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

Какое отношение имеет данный гражданин к войне на Донбассе, неизвестно.

По информации hromadske, Мисяка обвиняют в убийстве в Харькове предпринимателей Ярослава Бисагу в 2013 году, Евгения Словневского и Олега Литвинова в 2014 году.