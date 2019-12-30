Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Британия: РФ должна освободить всех политзаключенных украинцев

Британия: РФ должна освободить всех политзаключенных украинцев - Фото
Фото: pixabay.com
30.12.2019, 20:38

В МИД Великобритании отметили, что Кремль отдал Украине не всех политзаключенных

Министерство иностранных дел Великобритании приветствует "освобождение и обмен заключенными в Украине" 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Мы приветствуем недавний обмен заключенными в Украине. Возвращение украинцев, которых удерживали контролируемые Россией сепаратисты на востоке Украины, давно назрело", - говорится в заявлении.

В МИД Британии считают, что этот обмен является "еще одним примером решимости президента Владимира Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины…".

Также в британском ведомстве подчеркнули, что "высоко ценят его (Зеленского, - ред.) стремление добиться справедливости в отношении демонстрантов, убитых в 2014 году".

"Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям и немедленно освободить всех остальных украинских политзаключенных", - сказано в заявлении.

Напишите нам
Владимир Зеленский Великобритания МИД обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 