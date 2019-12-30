Британия: РФ должна освободить всех политзаключенных украинцев

Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Великобритании приветствует "освобождение и обмен заключенными в Украине" 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Мы приветствуем недавний обмен заключенными в Украине. Возвращение украинцев, которых удерживали контролируемые Россией сепаратисты на востоке Украины, давно назрело", - говорится в заявлении.

В МИД Британии считают, что этот обмен является "еще одним примером решимости президента Владимира Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины…".

Также в британском ведомстве подчеркнули, что "высоко ценят его (Зеленского, - ред.) стремление добиться справедливости в отношении демонстрантов, убитых в 2014 году".

"Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям и немедленно освободить всех остальных украинских политзаключенных", - сказано в заявлении.