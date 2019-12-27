В Слуге народа допускают открытие ж/д пункта пропуска с ОРЛО

Максим Ткаченко (фото: личная страница в Facebook)

Открытие нового автомобильного или железнодорожного пропускного пункта в Луганской области необходимо для облегчения пересечения линии разграничения жителями региона. Об этом заявил заместитель главы фракции Слуга народа Максим Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.

"В Луганской области нет ни одного автомобильного пункта пропуска. До конца не понятна судьба пункта в Золотом: ведь вроде бы войска развели, тишина соблюдается, но пока какого-то движения нет. Новый КПВВ в Луганской области – автомобильный или железнодорожный, очень нужен. Он просто необходим, чтобы облегчить ситуацию с пересечением линии разграничения для жителей региона", - отметил Ткаченко.

По его словам, к нему обращались депутаты областного совета с предложением открыть через линию разграничения железнодорожное сообщение.

"Несколько депутатов местных советов в Луганской области еще полгода назад выдвигали идею организовать пересечение линии разграничения с помощью поездов", - уточнил заместитель главы комитета Рады по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

В области работает только один пешеходный пункт пропуска Станица Луганская.