Нардеп Слуги народа: Россия "зашла" в Крым из-за языкового закона

Нардеп фракции Слуга народа Алексей Устенко заявил в эфире телеканала НАШ, что Россия оккупировала Крым якобы из-за того, что Украина отменила в 2014 году закон о региональных языках.
"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал он.
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Видео: Фрагмент эфира телеканала НАШ, опубликованный на странице Олексій Гончаренко/Facebook