Нардеп Слуги народа: Россия "зашла" в Крым из-за языкового закона

Нардеп фракции Слуга народа Алексей Устенко заявил в эфире телеканала НАШ, что Россия оккупировала Крым якобы из-за того, что Украина отменила в 2014 году закон о региональных языках.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал он.

3 июля 2012 года Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" (так называемый закон Колесниченко-Кивалова). Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Закон спровоцировал парламентский кризис протесты по всей стране.

Партией регионов 23 февраля 2014 года Рада отменила этот закон.

27 февраля Россия вторглась в украинский Крым.

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Видео: Фрагмент эфира телеканала НАШ, опубликованный на странице Олексій Гончаренко/Facebook