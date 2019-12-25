Нардеп Слуги народа: Россия "зашла" в Крым из-за языкового закона

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По словам Алексея Устенко, отмена закона о региональных языках "спровоцировала действия" в Крыму

Нардеп фракции Слуга народа Алексей Устенко заявил в эфире телеканала НАШ, что Россия оккупировала Крым якобы из-за того, что Украина отменила в 2014 году закон о региональных языках.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал он.

  • 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" (так называемый закон Колесниченко-Кивалова). Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Закон спровоцировал парламентский кризис и протесты по всей стране.
  • 23 февраля 2014 года Рада отменила этот закон. 
  • 27 февраля Россия вторглась в украинский Крым.

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Видео: Фрагмент эфира телеканала НАШ, опубликованный на странице Олексій Гончаренко/Facebook

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Теги: Слуга народа, закон Колесниченко-Кивалова, языковой закон, Крым, алексей устенко
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