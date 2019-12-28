Работа прессы во время обмена не предусмотрена – штаб ООС

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Работа представителей СМИ во время обмена удерживаемыми лицами, договоренность о котором достигнута в рамках переговоров в нормандском формате, не предусмотрена. Об этом в комментарии LB.ua сказал начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев.

"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", - рассказал спикер штаба.

Также он сказал, что "Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео", - добавил Саранцев.

В пресс-центре штаба корреспонденту LIGA.net. разъяснили, что штаб не является организатором мероприятия по обмену. "Мы обеспечиваем только охрану", - сказали в штабе. Там сообщили, что за аккредитацией нужно обращаться в Офис президента.

При этом, где именно территориально будет проходить мероприятие по обмену, в штабе сказать не смогли.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что обмен пленными, о котором лидеры нормандской четверки договорились на саммите в Париже, должен состояться завтра, 29 декабря.

Как известно, сейчас в Украине суды на сомнительных основаниях освобождают осужденных или подозреваемых в уголовных преступлениях, которые не участвовали в войне на Донбассе, но который Россия или боевики включили в свои списки на обмен.