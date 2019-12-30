В миссии ООН раскритиковали освобождение экс-беркутовцев

Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами, но отмечает, что освобождение пятерых экс-беркутовцев существенно усложнит соблюдение прав родственников погибших на Майдане на справедливость. Об этом говорится в заявлении миссии.

Там отметили, что передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014, существенно усложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость.

В миссии ООН отметили, что усилия Генпрокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из Украины, оказались безрезультатными.

Там также напомнили, что во время парижского саммита было достигнуто понимание о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным". Пока такой доступ не предоставлен, отметили в миссии.

29 декабря в ходе обмена в Украину вернулись 76 заложников боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР, на временно оккупированные территории отправились 124 человека. Из российских тюрем Кремль не выпустил ни одного украинского политзаключенного. Украина же в числе прочих отдала России пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, до завершения суда по их делу. Пострадавшие в этом деле высказались против такого решения.