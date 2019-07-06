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06.07.2019, 09:39

В МИД Венгрии ожидают от Зеленского решение языкового конфликта

В МИД Венгрии ожидают от Зеленского решение языкового конфликта - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Петер Сийярто﻿ надеется на улучшение отношений с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что надеется на потепление отношений с Украиной с приходом к власти президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскиую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло ... Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии. И я здесь не только об "образовательном" законе говорю, но и о "языковом" законе, который был принят Верховной Радой. А еще - о постоянном преследовании (украинцев, - ред.) спецслужбами венгров в Закарпатье", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия проводила проукраинскую политику.

"Знаете, мы проводили проукраинскую политику. Если посмотреть в прошлое, мы предложили кредитную линию на 50 млн евро для развития инфраструктуры в Украине. За последние три года мы потратили всего $140 млн на программы развития и помощи в Украине, ежегодно мы предлагаем 100 стипендий украинским студентам в Венгрии, оказали медицинскую помощь четырем десяткам раненых украинских военных", - отметил министр.

Венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

17 мая МИД Венгрии выразило надежду, что с президентом Зеленским "смогут решиться проблемные вопросы" венгерского нацменьшинства в Украине.

Читайте также: Климкин - Сийярто: Мы не обсуждаем, как трактовать законы Украины

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Теги: Владимир Зеленский, языковой закон, Украина, Петр Порошенко, Венгрия, Петер Сийярто
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