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Украина предложила РФ отменить "национализацию" боевиками предприятий в ОРДЛО

Украина предложила РФ отменить "национализацию" боевиками предприятий в ОРДЛО - Фото
Фото: пресс-служба 30 ОМБр
15.05.2020, 06:36

В Минск на переговоры впервые поехали замминистры минэкономики Украины и РФ. У Зеленского говорят о "конструктивной работе" в экономической подгруппе.

Украина предложила России восстановить на временно оккупированных территориях Донбасса налогообложение и систему расчетов в рамках украинского правового поля. О таких результатах вчерашней встречи в экономической подгруппе контактной группы в Минске сообщил Офис президента.

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Также Украина подчеркнула необходимость провести вместе с международными партнерами верификацию своего имущества на территории ОРДЛО.

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Как выразились в ОП, "украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы": там официальные Киев и Москва впервые были представлены на уровне заместителей министров экономики.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

На вчерашних переговорах ОП выдвинул условия для выборов в Донбассе: сначала - граница.

  • 1 марта 2017 года - спустя месяц после начала блокады ОРДЛО - боевики начали "национализацию" предприятий на захваченной территории; ранее они продолжали работать в украинской юрисдикции, несмотря на войну.
  • 5 мая 2020 года президент Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина.
  • Экс-переговорщик гуманитарной подгруппы в Минске Ирина Геращенко заявила, что это якобы "продолжение легитимизации" террористов и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском".

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Евгений Пилипенко
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