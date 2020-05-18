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Украинцы определились с "лучшим президентом" в истории страны – опрос Рейтинга

Украинцы определились с "лучшим президентом" в истории страны – опрос Рейтинга - Фото
Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.05.2020, 12:11

По данным опроса группы Рейтинг, на первом месте оказался второй президент Леонид Кучма, второе занял действующий - Владимир Зеленский

Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев. У всех остальных президентов рейтинг оказался ниже, свидетельствуют результаты опроса от группы Рейтинг.

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Нынешнего президента Владимира Зеленского лучшим в истории страны считают 16% украинцев. Приблизительно одинаковое количество голосов получили первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Петр Порошенко - 13% и 12% соответственно. Лишенного статуса президента Виктора Януковича оценили как лучшего главу государства 9% респондентов, а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.

14% опрошенных высказались, что ни один из представленных глав государства не был лучшим, еще 10% ответить затруднились.

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(p.ua_ru_researc_hukraine)

Кучму и Януковича на роль лучшего президента чаще выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - западных и центральных. За Зеленского отдали голоса более молодые респонденты, тогда как Януковича поддержали люди старшего поколения, пишут аналитики.

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(p.ua_ru_researc_hukraine)

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года во всех областях, кроме временно оккупированных РФ территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 3000 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не выше 1,8%.

  • По результатам январского опроса 2020-го группой Рейтинг 59% украинцев доверяют Зеленскому.
  • Опрос Рейтинга в апреле утверждает, что нынешний президент остался единственным политиком с положительным балансом доверия.

Читайте также: Так рейтинг Зеленского упал или нет? LIGA.net разбиралась вместе с социологами

Дарья Мостовая
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