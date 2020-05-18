Украинцы определились с "лучшим президентом" в истории страны – опрос Рейтинга

Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Второго президента Леонида Кучму признали лучшим главой украинского государства 20% опрошенных украинцев. У всех остальных президентов рейтинг оказался ниже, свидетельствуют результаты опроса от группы Рейтинг.

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Нынешнего президента Владимира Зеленского лучшим в истории страны считают 16% украинцев. Приблизительно одинаковое количество голосов получили первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Петр Порошенко - 13% и 12% соответственно. Лишенного статуса президента Виктора Януковича оценили как лучшего главу государства 9% респондентов, а третьего президента Виктора Ющенко - 6%.

14% опрошенных высказались, что ни один из представленных глав государства не был лучшим, еще 10% ответить затруднились.

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Кучму и Януковича на роль лучшего президента чаще выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - западных и центральных. За Зеленского отдали голоса более молодые респонденты, тогда как Януковича поддержали люди старшего поколения, пишут аналитики.

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Опрос проводился 12-13 мая 2020 года во всех областях, кроме временно оккупированных РФ территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 3000 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не выше 1,8%.

По результатам январского опроса 2020-го группой Рейтинг 59% украинцев доверяют Зеленскому.

Опрос Рейтинга в апреле утверждает, что нынешний президент остался единственным политиком с положительным балансом доверия.

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