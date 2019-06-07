"Злодій". В Днепре разрисовали памятник Кучме: фото

Экс-президент Украины Леонид Кучма Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Днепре неизвестные разрисовали стелу с барельефом второго президента Украины Леонида Кучмы, сообщается на сайте телеканала Відкритий.

Инцидент произошел 6 июня.

Кроме того, ниже барельефа нанесли надпись "Кто убил Гонгадзе?".

Фото: телеканал Відкритий

Читайте также: Польша и Израиль против памятника Шухевичу в Украине

21 мая в оккупированном РФ Симферополе на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось граффити с посланием к ФСБ России.

Читайте также: Скандал с памятником Жукову. Кернес ответил Зеленскому