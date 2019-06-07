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07.06.2019, 14:19

"Злодій". В Днепре разрисовали памятник Кучме: фото

"Злодій". В Днепре разрисовали памятник Кучме: фото - Фото
Экс-президент Украины Леонид Кучма Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На барельефе Кучмы написали "Злодій", ниже - "Кто убил Гонгадзе?"

В Днепре неизвестные разрисовали стелу с барельефом второго президента Украины Леонида Кучмы, сообщается на сайте телеканала Відкритий.

Инцидент произошел 6 июня.

Кроме того, ниже барельефа нанесли надпись "Кто убил Гонгадзе?".

Фото: телеканал Відкритий

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21 мая в оккупированном РФ Симферополе на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось граффити с посланием к ФСБ России

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Теги: днепр, леонид кучма, барельеф
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