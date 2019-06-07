"Злодій". В Днепре разрисовали памятник Кучме: фото

В Днепре неизвестные разрисовали стелу с барельефом второго президента Украины Леонида Кучмы, сообщается на сайте телеканала Відкритий.
Инцидент произошел 6 июня.
Кроме того, ниже барельефа нанесли надпись "Кто убил Гонгадзе?".
Фото: телеканал Відкритий
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21 мая в оккупированном РФ Симферополе на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось граффити с посланием к ФСБ России.
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